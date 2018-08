Topdag voor Oogstfeest in Oldebroek

Ideale weersomstandigheden hebben eraan bijgedragen dat het Oogstfeest op Boerderijmuseum De Bovenstreek in Oldebroek zaterdag een topdag beleefde. Dat was tijdens d regenachtige editie van vorig jaar wel anders.

De buitensporige hitte was eindelijk verdreven en de zon scheen het grootste deel van de dag. Een spaarzaam regenbuitje kon de pret niet drukken. Echt Hollands zomerweer dus, zoals dit jaar nog niet eerder beleefd.

Deze veel betere weersomstandigheden maakten dat het Oogstfeest de bezoekcijfers van het teleurstellende vorige jaar – toen aanzienlijk minder dan de gebruikelijke vierduizend mensen - nu weer 'ouderwets' uitvielen.

Koppendorser

Nadat Janneke Snijder, waarnemend burgemeester van de gemeente Oldebroek, samen met Ep Boeve het Oogstfeest had geopend, konden de toeschouwers genieten. Het duo stak graan in een antieke koppendorser. Waarna de ruim honderd (!) vrijwilligers van het

boerderijmuseum, stuk voor stuk in Veluwse klederdracht gestoken, hun beste beentje voor zetten.

Poortvliet

Ze zetten zich aan allerhande activiteiten die in het teken staan van de oogst. Zoals het dorsen met de stok. Maar er is meer. Uiteraard trekt de expositie ‘Rien Poortvliet en het boerenleven’ in de schutstal veel bekijks. De werken van Poortvliet, die landelijke bekendheid kreeg met het tekenen van kabouters, zijn tot en met de eerste week van januari te zien.

Ook de ponykeuring is een hoogtepunt. En natuurlijk de markt waarop van alles te koop is; van ambachtelijke mosterd tot klompen en brocante. Er staan schapen van allerlei rassen, er wordt een veekeuring gehouden, een paardenconcours is gaande, er zijn klederdrachtshows, er wordt geploegd met Belgische trekpaarden en gepronkt met oldtimers, zoals trekkers en auto’s.

Weilandsurfen

Voor de kinderen is het weilandsurfen het absolute hoogtepunt. Een onderdeel dat vorig jaar werd geïntroduceerd en toen ook al direct een succesnummer bleek. Wat weilandsurfen inhoudt? Een soort vliegend tapijt wordt over het land voortgetrokken door trekpaarden. Het ziet eruit als een koninklijke manier van voortbewegen, die perfect zicht geeft op alles wat er gaande is op het uitgestrekte terrein rondom de achttiende eeuwse boerderij.

Onderwijl klinkt in de verte het Oostendorper shantykoor De Meulezangers. ‘Daar bij die molen’, zingen ze, en dan is de oud-Hollandse idylle compleet.

Topdag