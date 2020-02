TotaalBed schudt verkoopcijfers bedrijventerrein H2O bij Hattemerbroek lekker op

video Deze honden houden wolven weg bij de schapen op Sallandse Heuvelrug, maar duur is dat wel

26 februari Schaapskuddes met honden beschermen tegen aanvallen van een wolf: het werkt, maar het is wel relatief duur. En niet overal in ons drukbevolkte land toepasbaar. Dat blijkt uit een tweejarige pilot in opdracht van Bij12, dat aanvallen van wolven (zoals mogelijk afgelopen weekeinde in Emst) inventariseert en afhandelt.