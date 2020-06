Treinbeschieting in Hattemerbroek voor allereerste keer herdacht: ‘Deze prachtige plek herbergt veel leed’

Beno Martinus is al z’n hele leven op zoek naar het ware verhaal achter de dood van zijn vader. Decennialang wist hij alleen dat Johannes Martinus in juni 1944 om het leven was gekomen bij een treinbeschieting in de omgeving van Hattemerbroek. Maar welke partij haalde de trekker over? De Duitsers of de geallieerden? En op welke plek kwam de trein precies tot stilstand? Allemaal vragen waar Martinus mee bleef zitten. Met dank aan historisch onderzoeker Ludmilla van Santen zijn meerdere puzzelstukjes het laatste jaar op hun plek gevallen.