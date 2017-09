Truck ramt spoorbomen Wezep: treinverkeer stapvoets

Twaalf keer beroep tegen windmolens Hattemerbroek

1 september Tegen het vastgestelde bestemmingsplan dat de komst van vier windmolens in Hattemerbroek mogelijk maakt, is bij de Raad van State door twaalf personen of instanties beroep aangetekend. Dat laat de gemeente Oldebroek desgevraagd weten. Het plan lag tot deze week ter inzage.