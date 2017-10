Twee miljoen voor Hart van Oosterwolde

Plukon bouwt nieuw pand in Wezep

2 oktober Plukon gaat voor zo'n 25 miljoen euro een nieuwe fabriek bouwen in Wezep. Dat is nodig vanwege de brand die er eind maart woedde. De brand was weliswaar niet verwoestend, maar er was zoveel rook- en roetschade dat de pluimveeverwerker besloot tot nieuwbouw.