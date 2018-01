Twee rijstroken weer open, verkeersinfarct Hattemerbroek lost op

Woningbrand in Wezep: 'Wie doet nou zoiets, dit is toch een moordaanslag?'

13 januari De hal van zijn huis aan de Spoorlaan is zwartgeblakerd, in de woonkamer ligt een dun laagje roet. Jannes van 't Ende kan er niet bij. In het holst van de nacht heeft iemand een brandende lap door de brievenbus van zijn huis gegooid in Wezep. ,,Wie doet nog zoiets? Dit is toch een moordaanslag?''