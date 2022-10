Uitleenpunt Bibliotheek Noord-Veluwe verhuist naar Hart van Oosterwolde en verruimt openingstijden

De afgelopen vier jaar was de bibliotheek gevestigd in basisschool de Wegwijzer. De verhuizing naar het Hart van Oosterwolde aan het Sint Nicolaasplein biedt Bibliotheek Noord-Veluwe de kans om voor een breder publiek bereikbaar te zijn. Ook met de nieuwe openingstijden is rekening gehouden met volwassenen. Voor het eerst is het uitleenpunt ook ’s avonds geopend, op maandag van 18.30 tot 19.30 uur. Daarnaast is de bieb open op woensdag van 14.15 tot 15.15 uur.

Collectie vernieuwd

In het uitleenpunt in Oosterwolde is een brede bibliotheekcollectie beschikbaar. Er zijn boeken voor kinderen en volwassenen, inclusief een collectie Groot Letter Boeken. Ter gelegenheid van de verhuizing is de collectie grotendeels vernieuwd. In het uitleenpunt is het ook mogelijk om boeken te reserveren uit de rest van de collectie van Bibliotheek Noord-Veluwe en die gratis af te halen op de locatie in MFC Hart van Oosterwolde.