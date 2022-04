Uitpuffen op vier klompenpadbankjes langs het Vreepad in Oldebroek

VIDEO Oldebroek­se Peter en Ellis delen hun boerderij met Oekraïens gezin: ‘Hebben ruimte in huis en in ons hart’

Twee weken na de Russische invasie parkeerden de Oekraïense Roman (41) en Yana Nahainyk (33) hun auto de oprit van een Oldebroekse boerderij. Na huis en haard achtergelaten te hebben, is dit de komende tijd hun nieuwe stek. Voor Peter (59) en Ellis van Beek (56) kon er geen twijfel over bestaan: in hun huis is plek voor iedereen, dus ook voor een Oekraïens gezin op de vlucht.

27 maart