Vakantiehuis winnen voor 33 euro? Oosterwolde pakt uit met superloterij

De kern van Oldebroek te druk met doorgaand verkeer? Dan is een rondweg mogelijk de oplossing

16 juli Wel of geen rondweg om Oldebroek? Dat is de vraag waarover de gemeente zich buigt. Vooronderzoek hiernaar start na de zomer. Mochten de neuzen in de richting van een rondweg gaan, dan moet er nog gekozen worden voor de noord- of de zuidkant. Als-ie er komt, dan gaat het in ieder geval nog heel wat jaren duren.