Vakantiepark bij Oldebroek breidt uit met vijftien chalets

Bar de Stee uit Oldebroek gaat op afscheids­tour­nee: nog één keer de voetjes van de vloer

21 augustus Stee Tabee. Op 28 september is het na 45 jaar einde verhaal voor Bar de Stee in Oldebroek, de dancing waar meerdere generaties met de voetjes van de vloer gingen. Verhalen zijn er genoeg. Over de bezorging van een vakantiekaart, een Volkswagen Kever aan het plafond en de legendarische activiteiten en uitstapjes. ,,We durfden dingen en waren vaak voorlopers.’’