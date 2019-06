Van fraude verdachte mesthandelaar Jan Bakker uit Oldebroek: ‘Altijd te goeder trouw gehandeld’

Elk dorp of buurtschap op de Veluwe heeft een eigen feestweek, maar wie komen daar eigenlijk op af?

17 juni Elk zichzelf respecterend buurtschap of dorp op de Veluwe heeft het: een feestweek. Met vertier voor alle leeftijden. Zo zit de feestweek van Hoge Enk, een buurtschap in de gemeente Elburg, er net op. En eindigt de zomer in augustus met het Emsterfeest (Epe), misschien wel de grootste van de regio. Maar wat is het belang van zo’n week? En komen er nog wel mensen op af? Een rondgang langs feesttenten en voorzitters.