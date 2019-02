Van Limburg Stirum Band uit Wezep geniet van podiumervaring met Claudia de Breij

VIDEODe van Limburg Stirum Band uit Wezep mocht vier dagen lang met Claudia de Breij optreden in De Spiegel in Zwolle. Een dag nadien gloeien de leden nog na van trots. Zo ook slagwerker Bart Kroesen, die eveneens zijn theaterdebuut maakte.

Bart, hoe komt Claudia de Breij in Wezep terecht?

,,We kregen ongeveer een maand geleden een mail van het management van Claudia, dat ze op zoek waren naar een drumfanfare. Deze kans grepen we natuurlijk met beide handen aan. Wij passen perfect in het plaatje, omdat we op hoog niveau spelen, en ze zocht een goede drumfanfare.’’

Jullie zijn onlangs nog Nederlands kampioen geworden?

,,Dat waren alleen de slagwerkers. Normaal maken we graag samen muziek, maar de slagwerkers wilden wel eens een nieuwe uitdaging.’’

Daar viel dit ook onder?

,,Claudia heeft een theatershow over leven in harmonie en stond vier dagen op rij in De Spiegel in Zwolle. De vraag was of wij het stuk ‘De Harmonie’ wilden instuderen. Dat zouden we dan vier avonden op rij aan het einde van de show, met haar op het podium ten gehore brengen.’’

Alles voor de eer, of werd het goed betaald?

,,Daar laat ik me liever niet over uit. Maar de eer vonden wij al heel belangrijk. Daar hebben we het in eerste instantie voor gedaan.’’

Hoe ging het?

,,Fantastisch. Aan het eind van de show liepen we met haar het podium af, de foyer in. Terwijl we dat nummer speelden. Het publiek vond het fantastisch. Die eerste avond ontstond het idee om naar buiten te gaan en daar te marcheren. We zijn immers een fanfare. En Claudia marcheerde mee, op haar hakken. We kregen steeds een staande ovatie. Het was echt een groot succes.’’

Jullie hebben wel vier dagen op je tong moeten bijten?

,,Klopt, in het contract stond dat we niks bekend mochten maken voordat de laatste noot gespeeld was op de laatste avond.’’

En nu gaan jullie met Claudia de Breij het land door?