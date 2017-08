Van stratenmaker naar kroegbaas in Wezep

Na 25 jaar de aarde te hebben bekleed met klinkers, wilde Han van Boven (41) wel eens wat anders. Dat is gelukt. Hij is nu mede-eigenaar van café De Passage, langs de befaamde Zuiderzeestraatweg in Wezep. "Dit heb ik altijd geambieerd."

Op 1 juli gooiden Han en compaan Jacco Haas vol trots de deuren open. Maar al snel stond de politie op de stoep. Met een brief van de burgemeester: deuren sluiten op last van een dwangsom van 10.000 euro. Want de vergunningen waren nog niet rond.

Klussen

Noodgedwongen zijn ze deze weken daarom maar aan het klussen in het café, waar nog wel het een en ander aan moest gebeuren. "We hebben alles opnieuw geschilderd, nieuwe bekabeling en en verlichting aangebracht", vertelt Van Boven. Nu zijn we de keuken maar aan het opknappen. Daar zaten tegeltjes in uit de jaren vijftig, met bloemetjes erop. Daarna doen we de spoelkeuken en de koeling. We hebben er nu de tijd voor."

Hij doet er wat luchtig over, maar het zit hem wel dwars. Het is bijna bouwvak; een periode waarin als kroegbaas goed geld te verdienen is. Maar Van Boven wil de gemeente niet in een kwaad daglicht stellen en neemt de burgemeester ook niks kwalijk: "Die doet ook gewoon z'n werk."

Geen risico

De twee kroegbazen waren in de veronderstelling dat ze gedoogd open mochten, in afwachting van de benodigde vergunningen. Maar na de ervaring met 't Schimmeltje in Oldebroek, de kroeg die op slot ging nadat er een hennepkwekerij werd aangetroffen, wil de gemeente volgens Van Boven geen risico nemen. En dat begrijpt hij dan ook wel weer.

Jammer is wel dat ze net voor een paar duizend euro drank ingeslagen hadden, merkt hij op. Dat moet nu even wachten op klanten. Ze hopen met een paar weken de deuren legaal te mogen openen. In die paar dagen dat ze wel open waren, zag Van Boven de bevestiging dat er vraag is naar een kroeg in Wezep. "De eerste avond zat hier honderdvijftig man."

Stratenmaker

De kersverse kroegbaas ging na school meteen aan het werk als stratenmaker. "Anders moest ik de fabriek in. Stratenmaker verdiende beter. Maar ik heb het 25 jaar gedaan, heb tien jaar een eigen bedrijf gehad. Ik dacht: als ik dit nog 25 jaar moet doen... Nee, ik had er de buik goed vol van."