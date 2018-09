Van Werven zit weer op één lijn met H2O en gemeente Oldebroek

video Gestolen gitaar keert na dik drie jaar via Markt­plaats terug in Hattemer­broek

11:45 Na dik drie jaar keerde de exclusieve Taylor K26CE via Marktplaats en dankzij de uitgekookte Veluwse politie terug in de muziekwinkel te Hattemerbroek. Ard Souman (33) is uitstekend gestemd nu hij zijn gestolen gitaar weer vast kan houden.