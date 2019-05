Veluwse gemeenten en waterschap werken samen aan aanpak klimaatverandering

VIDEO Wezep wacht wantrou­wend af wat er in Lelystad gaat gebeuren

23 mei Daags nadat burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff van Oldebroek laat weten dat het vertrouwen in minister Cora van Nieuwenhuizen is geschaad, opent ze symbolisch een geluidsmeetpunt in de achtertuin van de familie Van Weeghel. Zodat objectief bekeken kan worden of Lelystad Airport (extra) geluidsoverlast gaat opleveren. ,,We waren heel erg teleurgesteld in de minister’’, maakt ze nog maar eens duidelijk.