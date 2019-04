Veluwse optochten op Koningsdag onder druk

Oranjevereniging Oldebroek: Wij kunnen niet aan de regels voldoen

‘Ondanks een vergunning zijn er verzekeringstechnisch te veel risico’s aan het organiseren van een optocht in de huidige opzet. De vergunning en een mogelijke verzekering sluiten niet op elkaar aan’, meldt de organisatie in Oldebroek een paar weken geleden op de eigen Facebookpagina. In het bericht wordt duidelijk gemaakt dat er in het dorp geen optocht met gemotoriseerde voertuigen is. ,,In de hele gemeente, in de andere dorpen (Hattemerbroek, Oosterwolde, Wezep, red.), uiteindelijk ook niet’’, weet voorzitter Dirk Jan Grootkarzijn van de Christelijke Oranje Vereniging Oldebroek.