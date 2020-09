Verhuisplan zorgt voor gemengde reacties bij voetbalclub WHC uit Wezep: ‘Emotie moet geen rol spelen’

Veluwse evenemen­ten in de knel door corona, wat betekent dat voor hun toekomst?

5 september Vanwege de coronacrisis ging er een dikke streep door vrijwel alle evenementen die deze zomer gepland stonden in onze regio. Fête de la Musique Ermelo, Harderwijk Live, de Nunspeetse Keiler, het Epop Festival in Epe, de Schapenmarkt in Oldebroek: stuk voor stuk werden ze geschrapt. Wat betekent dat voor de toekomst van deze geliefde tradities? ,,We zijn er niet gerust op.’’