Verhuizing voetbalclub WHC in Wezep mag geen cent kosten, gemeenteraad houdt voet bij stuk

Voor tweede keer in week tijd gereed­schap gestolen uit bedrijfs­bus­jes in Wezep

Voor de tweede keer in een week tijd zijn in Wezep bedrijfsbusjes opengebroken. Zaterdagnacht werd toegeslagen in vijf busjes, waarbij gereedschap werd gestolen. In meerdere straten vond de politie buit terug. Er is nog niemand aangehouden.

6 maart