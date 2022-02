Verhuizing voetbalclub WHC uit Wezep hangt af van miljoenen euro: grondprijs nieuwe plek moet zakken

Ruim 7000 euro schade tijdens de jaarwisse­ling in Oldebroek, vooral straatmeu­bi­lair vernield

De jaarwisseling is in de gemeente Oldebroek feestelijk gevierd en in het algemeen zonder incidenten verlopen, meldt de gemeente. Toch is er voor 7388 euro schade geconstateerd. Voornamelijk straatmeubilair is gesneuveld.

17 januari