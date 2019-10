‘Vervelende periode’ voor dakloos Leger des Heils in Wezep

Normaal gesproken komen er dagelijks twintig tot 25 mensen naar het ontmoetingscentrum, zegt Kamperman. Om een kop koffie te drinken, wat bij te kletsen of even in de goedkoopste ‘kledingwinkel’ van het dorp te snuffelen. ,,Mensen van allerlei pluimage, uit heel Wezep. Ze hebben behoefte aan een praatje of een luisterend oor.’’ Maar momenteel kunnen ze nergens terecht. ,,We krijgen er veel vragen over, vooral via onze website.’’