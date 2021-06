Vier elektriciteitsmasten omgewaaid in Oosterwolde: kabels liggen op woning

Dit gebeurde aan de Groote Woldweg in het Gelderse dorp. Er zijn geen gewonden gevallen. Volgens de brandweer is het onbekend of er nog spanning op de kabels staat. ‘Blijf weg uit de omgeving van de masten', is de oproep. Wat de gevolgen zijn voor de stroomvoorziening in dit deel van de regio door het omvallen van de masten, is nog onduidelijk.