Vier elektriciteitsmasten omgewaaid in Oosterwolde: kabels op woning

Het incident vond plaats aan de Groote Woldweg in het Gelderse dorp. De masten zijn geknikt en liggen ook deels over de weg. ,,Dat is gebeurd tussen twee zogeheten trekmasten", zegt woordvoerder Mark Bosma van de veiligheidsregio. ,,Die houden de boel overeind, zodat er geen domino-effect ontstaat. Dus wat dat betreft, heeft het systeem gewerkt, zoals het bedacht is.”

Volledig scherm Nee, dit is geen kunstwerk. Maar een omgewaaide elektriciteitsmast. © Eddy Bossenbroek

Spanning

Er is geen stroomstoring opgetreden en volgens de woordvoerder is het ook niet de verwachting dat dit nog gaat gebeuren. ,,Er liggen kabels over met name een stal van een boerderij heen. Daar staan nog dertig stuks vee binnen, maar die zijn niet gewond en staan veilig. Daar kan niks mee gebeuren.” De bewoners van het nabijgelegen huis zijn uit de woning vertrokken. ,,Alles is erop gericht om hen zo snel mogelijk terug te kunnen laten keren.’’

Quote Er liggen kabels over een stal van een boerderij heen. Daar staan nog dertig stuks vee binnen, maar die zijn niet gewond en staan veilig. Daar kan niks mee gebeuren Mark Bosma, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Volgens de woordvoerder is de situatie nu al enige tijd stabiel. ,,We kunnen er nog niet bij. Hoewel de kabels spanningsloos zijn, staan ze nog wel onder trekspanning. Dus mocht een kabel breken, dan kan deze nog wegschieten. Dat is het voornaamste waar we ons nu op richten: hoe we die onveilige situatie kunnen weghalen.” Als de situatie helemaal veilig is, zal worden begonnen met het opruimen van de schade. Over de exacte oorzaak is vooralsnog niks bekend.

Wegblijven

Met hulp van de politie is het gebied waar de kabels op de grond liggen afgesloten. Niemand kan er nu in de buurt komen, omdat de situatie te onveilig is. Wie dat toch probeert stuit op kilometers van de plek des onheils op in allerijl opgetrommelde verkeersregelaars.

De veiligheidsregio roept mensen op om weg te blijven van de locatie van het incident en ook aan- en afvoerwegen in de omgeving vrij te houden zodat hulpdiensten deze zonder problemen kunnen gebruiken.

Via onder meer Twitter delen mensen beelden van de omgevallen elektriciteitsmasten:

Volledig scherm In Oosterwolde zijn vier elektriciteitsmasten omgewaaid. © Kees Verwijs

