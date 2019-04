Vier Oldebroekers gedecoreerd bij lintjesregen

Gemeente Oldebroek is vier gedecoreerden rijker. Allen werden lid in de orde van Oranje-Nassau. De lintjes zijn vrijdagmorgen opgespeld door waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff. De gedecoreerden ontvingen hun onderscheiding als dank voor hun jarenlange trouwe inzet voor de samenleving.

Steven Doornewaard uit Oosterwolde is voorzitter van begrafenisvereniging Memento Mori Oosterwolde en bestuurslid van het Adelaarsnest, een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook is hij bestuurder bij het Boerderijmuseum en kerkbeheerder van de Hervormde gemeente Oosterwolde/Noordeinde.

Bert Schipper uit Wezep was actief in het bestuur van VSCO’61. Hij is scriba van de Centrale Kerkenraad van de Nederlands Hervormde Gemeente Wezep, voorzitter van de Stichting Sportverkiezing Gemeente Oldebroek en ambassadeur voor de Stichting Present Oldebroek.

Dick Hup uit Wezep heeft zich ingezet voor de Wezepse Tennis Club en is betrokken bij de imkervereniging in Wezep. Ook verzorgt hij de bijen in het boerderijmuseum. Sinds 2011 zet de heer Hup zich in voor Milieu- en Natuurvereniging Het Groentje.