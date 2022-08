Vitens loost duizenden liters water in sloot Oldebroek: ‘Het lijkt raar, maar het kan niet anders’

Je zwembadje vullen met drinkwater is met de huidige droogte bijna een misdaad, dus dat waterbedrijf Vitens zelf doodleuk duizenden liters in een Oldebroekse sloot loosde, zorgde daar voor weinig begrip. Het waterbedrijf snapt die emotie, maar stelt dat van verspilling geen sprake is.

Vitens moest namelijk aan de slag aan de Brandsweg in het buitengebied tussen Wezep en Oldebroek. Een waterkoppeling zorgde daar in het verleden voor problemen en moest daarom vervangen worden. Tijdens dat werk werd het schone drinkwater dat in de leidingen zat – enkele duizenden liters – weggepompt in de sloot.

Zuiverheid garanderen

Zonde natuurlijk, alhoewel het volgens Vitens-woordvoerder Jessica Winkelhorst de gangbare procedure is. ,,Ik snap dat dit er raar uitziet en dat het tegenstrijdig overkomt in een tijd dat we iedereen manen om zuinig met drinkwater om te gaan. Maar wij moeten wel garanderen dat onze water honderd procent zuiver is. Zodra het in contact is geweest met de buitenlucht, kunnen we die garantie simpelweg niet meer geven.’’

Het gaat volgens haar om een relatief kleine hoeveelheid, die bovendien niet in lucht op gaat. ,,Uiteindelijk komt dit water via de waterzuivering toch wel weer bij ons terecht.’’ De reparatie uitstellen tot na de droogte kon ook niet. ,,Dit stond op de planning en moest gewoon gebeuren.’’

Saillant

Dat de lozing juist gebeurde op de dag dag het Waterschap Vallei en Veluwe voor het eerst besloot dat ook grondwater niet meer gebruikt mag worden voor beregening van gewassen en grasvelden, maakt het verhaal extra saillant.

Die lage grondwaterstand baart Vitens overigens nog geen acute zorgen. ,,Op de korte termijn voorzien wij geen problemen voor de drinkwatervoorziening’’, zegt Winkelhorst. Het waterbedrijf is wel druk bezig met plannen voor de langere termijn. In Oost-Nederland betekent dat bijvoorbeeld duurzame waterwinning uit de IJssel of de Randmeren.