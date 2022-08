Voetbalclub WHC uit Wezep scherpt regels aan na ongeregeldheden: bivakmuts in de ban

Enige speelveld in Hattemer­broek dreigt te verdwijnen door woningbouw: ‘Mensen zijn pislink’

Verontwaardigd en boos zijn ze in Hattemerbroek. De bewoners snappen er niks van dat de gemeente Oldebroek van plan is het enige speelveld in het dorp op te offeren voor de bouw van flexwoningen. Verantwoordelijk wethouder Ben Engberts ziet het als noodzaak: ,,De woningmarkt is oververhit en dit kan een oplossing zijn.’’

13 juni