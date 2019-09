Voetballers Owios kunnen terecht in ‘gezonde kantine’

Grote witgoed­roof in Wezep: inbrekers stelen 45 wasmachi­nes, drogers en kookplaten

15 september Bij witgoedhandelaar Thijs Stoel aan de Rondweg in Wezep is zondagnacht voor de tweede keer in een jaar tijd ingebroken. De daders konden via het achterpad ongestoord zo'n 45 wasmachines, wasdrogers en kookplaten buitmaken. De schade loopt in de duizenden euro's.