Volle tent, geen problemen bij Mega Piraten Festijn Oldebroek

video Extra veilig­heids­les voor bewoners chalets De Heidehoek na brand

29 augustus De buitenlandse tijdelijke bewoners van camping De Heidehoek in Wezep kunnen extra instructie tegemoet zien over de brandveiligheid. Dat gaat beheerder Pim Hameling invoeren nadat maandagnacht een chalet afbrandde vanwege vlam in de pan. Er zijn geen mensen gewond geraakt.