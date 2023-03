Voor Dini (58) is het verplaatsen van de op- en afritten bij Wezep een wereld van verschil: ‘Eindelijk rust’

met videoDolblij zijn Dini van den Essenburg en haar zoon Rick. Hun leven lang wonen ze al in een eeuw-oude familieboerderij, pal aan de oprit naar de A28. Verhuizen was het laatste wat ze wilden, maar de onstuimige verkeerssituatie aan de voet van de snelweg maakte het wonen zo ellendig dat het huis in de verkoop ging. Maar met de aanleg van de nieuwe ontsluiting bij bedrijvenpark H2O komt daar snel een einde aan.