Voorstel: Bouw De Rank tegenover Agnieten College in Wezep

Het college van burgemeester en wethouders heeft zes varianten beoordeeld, maar nu gekozen voor het einde van de grote groenzone in de wijk Wezep-Noord. Vijf alternatieven zijn afgevallen. Voorlopig dan, want voor de school gebouwd kan worden moet eerst de gemeenteraad haar goedkeuring geven. Voor nieuwbouw is een budget van 3 miljoen euro beschikbaar.

Onderwijsbolwerk

In een jaren terug opgestelde toekomstvisie heeft Oldebroek besloten te gaan voor een zogenaamd integraal kindcentrum (IKC) in Wezep-Noord. Dit onderwijsbolwerk zou moeten bestaan uit basisscholen De Uilenhorst, De Wereldweide, De Rank en het middelbare onderwijs van het Agnieten College. Zo'n anderhalf jaar geleden liet De Wereldweide echter weten af te haken. Niettemin besloten de andere partijen met elkaar verder gaan. Voor basisschool De Rank, nu nog aan de Ruitersveldweg, volgt daarop onherroepelijk een verhuizing. Oldebroek zoekt sindsdien een geschikte locatie.

Nieuwe school

En die lijkt het nu te hebben gevonden, tegenover het Agnieten College. De locatie was in eerste instantie bedoeld voor de bouw van 'paviljoenachtige appartementen', maar daarvoor zijn nooit concrete plannen voor opgesteld. Nu is zo'n 3.000 vierkante meter vrij om de nieuwe, christelijke basisschool te bouwen. Tussen twee woonbuurten in. De school is goed inpasbaar, stelt het college, mits het gebouw genoeg 'body' krijgt. Met meerdere bouwlagen bovendien, omdat de ruimte anders niet efficiënt gebruikt wordt.