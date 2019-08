Voorzitter Vinke kan met gerust hart afscheid nemen van Skeelervereniging Oldebroek nu nieuwe piste er ligt

Dag en nacht was Eduard Vinke tijdens de verbouwing te vinden bij Skeelervereniging Oldebroek. ,,Mijn vrouw zei wel eens: ‘Als je er een matras neerlegt, kan je er gaan wonen’.’’ Dat deed hij toch maar niet. En zie daar; zijn vrouw zit zowaar naast hem als de voorzitter in de kantine vertelt over de enorme berg werk die de voorbije twee jaar is verzet aan de Stouwdamsweg in Oldebroek. En ze zit zelfs in de openingscommissie.