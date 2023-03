Vorig jaar verhuisden er 892 mensen naar Oldebroek

CSV’28 zet trainer Berry Mulder per direct op non-ac­tief: ‘Zo kon het niet langer’

Voetbalclub CSV’28 heeft hoofdtrainer Berry Mulder per direct aan de kant gezet. Aanleiding is ‘een sterk verminderde werkrelatie met de selectie’ en ‘verschil van inzicht over de uitvoering van het technische beleid’. Dit schrijft de Zwolse vierdeklasser vandaag in een bericht aan haar leden.