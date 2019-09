Vrachtauto strandt op A28 bij Wezep, verkeer staat muurvast

Zwolle heeft meer tijd nodig voor aandeel in Veluws bedrijven­ter­rein H2O, Heerde wacht af

24 september Het is nog onduidelijk of de gemeente Heerde wordt vervangen door Zwolle in het samenwerkingsverband voor bedrijvenpark H2O bij Hattemerbroek. Het onderzoek naar de financiële gevolgen neemt meer tijd in beslag dan vooraf werd gedacht, stelt burgemeester Jacqueline Koops. ,,Zwolle bekijkt grondig welke risico's er zijn.”