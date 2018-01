Vrouw (19) ernstig mishandeld met glas tijdens uitgaan in Oldebroek

De vrouw raakte in de nacht van zaterdag op zondag betrokken bij een ruzie in een uitgaansgelegenheid aan de Zuiderzeestraatweg. Bij die ruzie waren meerdere mensen betrokken.

,,Tijdens het opstootje kreeg de vrouw plotseling een klap met een stuk glas'', vertelt wijkagent Peter van Essen. Het slachtoffer liep daarbij letsel op in haar gezicht. ,,Ze moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Inmiddels is ze weer thuis, maar staat ze nog altijd onder behandeling van een arts.''

Verdachte

De politie neemt de zaak hoog op. ,,We zien dit als een zware mishandeling en daarmee krijgt deze zaak prioriteit. Gisteren en vandaag hebben we onderzoek gedaan en inmiddels hebben we een verdachte in het vizier. De verwachting is dat er op korte termijn een of meerdere aanhoudingen worden verricht.''