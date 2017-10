Vrouw mishandeld in bos Wezep

Een 25-jarige vrouw is dinsdagmiddag mishandeld in het bos aan de IJsselvliedtlaan in Wezep. De vrouw liet daar haar hond uit en werd aangesproken door een nog onbekende man. Hij vroeg of zij seksuele handelingen bij hem wilde verrichten. Toen de vrouw antwoordde dat zij daar niet van gediend was, kreeg ze meteen een klap in het gezicht.