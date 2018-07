Vrouw toegetakeld in Hattemerbroek

'Cruijff nam toch ook geen penalty's'

13 juli Onderwijs op maat aanbieden aan leerlingen. Oftewel, beter inspelen op de individuele behoeften en persoonlijke talenten van kinderen. Het raakt steeds meer in zwang, maar gemeengoed is het nog allerminst in onderwijzend Nederland. De ontwikkelingen kunnen het Agnieten College in Wezep echter niet snel genoeg gaan. Zij tonen zich voorlopers van het leveren van onderwijs op maat.