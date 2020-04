Vrouw uit Oosterwolde begint verjaardag met auto van dronken tiener in voortuin

Jan van de Weg na corona weer aan de slag op de voetbalvel­den in Oosterwol­de

23 april Hij werd ook geveld door corona, moest zelfs tien dagen aan de beademing in Isala Zwolle, maar kijkt inmiddels vanuit zijn huis weer op sportpark De Heughte van VSCO’61. Accommodatiebeheerder Jan van de Weg (70) is nog steeds herstellende, maar ook alweer bezig aan de overkant. ,,Ik sproei drie keer in de week. Gelukkig is dat één druk op een knop. Dat doe ik meestal ’s avonds om elf uur. Want sproeien in de nacht, ja dat is toch echt het beste.”