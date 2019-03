Waarom achter vertrek van Oldebroeks raadslid blijft een raadsel

Vorige maand maakte Klein Gansei bekend per direct uit de fractie van ABO te stappen. Ze koos ervoor haar zetel te behouden en verder te gaan onder de vlag van Burgerpartij Oldebroek. Een paar dagen later nam de politieke soap een nog vreemdere wending, toen de kersverse eenmansfractie een samenwerking aankondigde met de PvdA. De nieuwe fractie die hierdoor ontstaat bezet twee van de negentien zetels in de gemeenteraad van Oldebroek.

Namens ABO deed Klein Gansei vorig jaar mee aan de verkiezingen. Haar partij verloor een zetel, maar op basis van voorkeursstemmen mocht de inwoner van ‘t Loo toch een eigen zetel claimen. Wat ze vervolgens ook deed. Maar vorige maand viel de fractie van ABO dus uiteen. Partijvoorzitter Ronald Gerard zei verrast te zijn door de mededeling van Klein Gansei. ,,Uiteindelijk is het haar keuze. Het is jammer dat ze haar zetel meeneemt en vertrekt bij ABO. Maar dat mag volgens de Kieswet”, zie hij tegen de Stentor.

Vuur aan de schenen

Klein Gansei weigerde echter een boekje open te doen over de breuk. ,,Ik heb er bewust voor gekozen af te zien van moddergooien.’’ Het enige wat ze kwijt wilde was dat er sprake was van ‘grote verschillen in inzicht en opvattingen’. Ondanks aandringen van onder meer Ruitenberg en Erik Doornwaard van de SGP gaf Klein Gansei verder geen details prijs. In plaats daarvan beperkte de politica zich tot algemeenheden. ,,Met ABO ben ik mijn missie begonnen. Maar tijdens de wedstrijd ben ik helaas ten val gekomen. Ik heb nooit aangestuurd op een breuk, maar het is daar helaas toch van gekomen.’’