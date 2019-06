Was Piet Blokker de held van 20 juni 1944 in Hattemerbroek?

Over het voorval op 20 juni 1944 is niet veel bekend, heeft historisch onderzoeker Ludmilla van Santen gemerkt. ,,Dat is niet zo vreemd, want treinbeschietingen waren aan de orde van de dag in die periode. Dit is een nauwelijks genoemde of beschreven gebeurtenis.’’ Van Santen, inwoonster van het Achterhoekse Dinxperlo, doet op verzoek van de kleinzoon van Piet Blokker onderzoek naar het voorval. Ze kwam met de familie in contact via de Stichting Behoud Oorlogsherinneringen (Stibo) uit Ermelo. Deze stichting zet zich sinds enkele jaren in voor behoud van bijzondere verhalen en voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog. Van Santen is één van de zogeheten ‘verhalenvangers’ die aan de stichting verbonden zijn.

Friesland

Wat gebeurde er die dag precies? Op de warme zomerdag van 20 juni 1944 vertrok de personentrein vanuit Groningen naar Utrecht. In de trein zaten onder anderen de 28-jarige Piet Blokker en zijn vrouw. Zij hadden zojuist hun dochtertje van 2 naar familie in Friesland gebracht. Zoals in die tijd vaker gebeurde, trok de trein de aandacht van geallieerde piloten. Dit gebeurde rond 10.20 uur ter hoogte van Hattemerbroek en Wezep in de gemeente Oldebroek. De piloot cirkelde zoals gebruikelijk was enkele rondjes boven het treinstel om de machinist en de passagiers tijd te geven een veilig heenkomen te zoeken.

Kogels

Blokker bracht zijn vrouw in veiligheid, maar zag dat oudere passagiers de hoge afstap niet durfden te nemen. Tot viermaal toe zou hij zijn teruggegaan om mensen te helpen, totdat hij zelf werd geraakt door kogels. Hij bleef zwaargewond in het korenveld liggen en kreeg pas hulp toen het directe gevaar was geweken. Niet veel later overleed hij. Lang werd binnen de familie gedacht dat hij het enige slachtoffer was, maar Van Santen zocht met behulp van schriftelijke bronnen uit dat in totaal nog vier mensen op deze plek zijn gestorven, inwoners van onder meer Hardenberg en Zutphen. ,,Daarna overleden nog twee mensen in het Zwolse Sophia-ziekenhuis’’, zegt Van Santen. Ook telt zij vijf gewonden.

Getuigen

Om de heldenrol die Blokker binnen zijn eigen familie wordt toegedicht te staven, is Van Santen naarstig op zoek naar meer mensen die nog kunnen vertellen over dit drama. Zijn er nog getuigen in leven? ,,Er is sprake geweest van een herdenkingsplek, maar waar?’’, vraag Van Santen zich af. ,,En anders is het misschien een mooie gedachte om hier een plek voor te maken.’’ Als Van Santen genoeg bronnen heeft verzameld, gaat zijn het gehele verhaal van Piet Blokker en de beschieting van personentrein 1504 optekenen.