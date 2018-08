Wat gebeurde er 35 jaar geleden met Eefke Wolf uit Wezep?

vermistAfgelopen zaterdag was het exact 35 jaar geleden dat Eefke Wolf op slag verdween. De politie Oost-Nederland vraagt opnieuw aandacht voor haar vermissing. Het is al die jaren een raadsel gebleven wat er met de destijds 25-jarige Wezepse is gebeurd.

Eefke Wolf werd op donderdag 18 augustus 1983 voor het laatst gezien in Hattem. Ze had haar dienst erop zitten in een gezinsvervangend tehuis en zou op haar bromfiets terugrijden naar het ouderlijk huis in Wezep. 'Dat is waarschijnlijk niet gebeurd', stelt de politie nu. De bromfiets van Eefke stond nog in de stalling bij haar werk.

Een grootscheeps onderzoek volgde, waarbij op diverse plaatsen werd gezocht met behulp van de Mobiele Eenheid. Van Eefke werd echter geen spoor aangetroffen. Dat de politie nu de zaak weer in de publiciteit brengt, gebeurt op verzoek van de familie. ,,Er is geen nieuwe informatie en er is ook geen nieuw onderzoek opgestart", laat politiewoordvoerder Simen Klok weten.

Graafwerkzaamheden

Tien jaar geleden werden na een tip graafwerkzaamheden verricht langs de A28 bij Hattemerbroek. Een vrouw had rond het tijdstip van de vermissing een onbekende man gezien die daar iets begraven zou hebben. Maar in oktober 2008 werd bij uitgebreid (bodem)onderzoek niets aangetroffen dat ook maar enige relatie heeft met een misdrijf.

De vermissing van Eefke Wolf leeft nog altijd in de Wezepse en Hattemse gemeenschap, zo blijkt alleen al uit de talloze reacties op het Facebook-bericht van de politie. Velen zeggen er nog met regelmaat aan terug te denken.

Bloemensteijn

Bettina Ilbrink meldt bijvoorbeeld hoe ze die bewuste avond nog met Eefke Wolf had gewerkt bij Bloemensteijn in Hattem. ,,We hadden die dag samen een late dienst. Ik als beginnend stagiaire. We gingen samen de deur uit. Ik werd opgehaald door mijn vader, Eefke liep richting het fietsenhok. 'Fijn weekend, tot volgende week', zeiden we nog tegen elkaar."