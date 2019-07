Weggeefwinkel Noppes in Wezep kan door dankzij donaties

,,Er is structureel een gift van 100 euro per maand toegezegd. Daar ben ik ontzettend blij mee. Het betekent dat we op dit moment uit de brand zijn geholpen. Vanaf morgen (dinsdag, red.) zijn we gewoon weer open’’, zegt Van den Berg. De donateurs willen volgens haar anoniem blijven.

Huurverplichting

Vierenhalf jaar geleden begon Van den Berg in de garage bij haar huis in Oldebroek met de weggeefwinkel, waar mensen in armoede gratis kleding kunnen krijgen of inleveren. Sinds enige tijd zit Van den Berg in de Huiskamer van Wezep. Daar zou ze nu 100 euro per maand aan huur moeten betalen, waar ze niet aan kon voldoen. Er waren daardoor twee opties: de kleding tijdelijk opslaan in de hoop op een andere locatie, of helemaal stoppen. Een gedwongen einde dreigde dus, maar is afgewend dankzij de giften. ,,Je weet niet wat de toekomst brengt, maar voor nu kunnen we verder’’, vertelt de initiatiefneemster opgelucht.