Weidevogelbescherming hekelt plannen voor nieuw industrieterrein: ‘Ben me kapot geschrokken’

met video Na een gek geurtje slaan de vlammen uit de auto van Marra: 'Ik was bang dat hij zou ontploffen’

Je auto letterlijk in vlammen zien opgaan. Dat overkwam de 41-jarige Marra Mensink uit 't Loo vanmorgen. Wat begon met een gek geurtje, groeide uit tot een vlammenzee waarbij de auto volledig in de as werd gelegd. Marra wist met haar doodsbange hond Sarai snel te ontkomen. Zelf is ze vooral opgelucht. ,,Ik was bang dat hij zou ontploffen.’’