Weilandsurfen slaat aan

Meeliften op een stevig zeil dat wordt voortgetrokken door een drietal paarden, dat is weilandsurfen. Heel simpel, maar plezier en hilariteit zijn verzekerd. De indrukwekkende Belgen worden gemend door eigenaar Adriaan van Oorschot uit Nagele. ,,Dit doen we al jaren, ze zijn publiek gewend." De dertienjarige tweelingzussen Laura en Emma Dragt wagen zich als een van de eersten op het 'vliegende tapijt'. Om er gelijk ook samen weer af te rollen. Na een tweede poging gaat het beter; ze houden elkaar vast.

,,Het is eerst best wel een beetje spannend maar hoe langer je er op staat hoe leuker dat het is", verklaart Laura. Diezelfde ervaring hebben ook Hester Riezebos (11) en Marjolein van Zeeburg (10). ,,Ik vond het eerst nog wel eng, maar later is het leuk", vertelt Marjolein. Je kunt natuurlijk op het zeil gaan zitten, maar proberen om staande te blijven is natuurlijk veel leuker.