Werk van Henriëtte Veldman en haar vader, de overleden fotograaf Aart Veldman, eindelijk te zien in Kulturhus De Talter in Oldebroek

De expositie van Henriëtte Veldman en haar vader, de in 2019 overleden Wezepse fotograaf Aart Veldman, zou oorspronkelijk in het voorjaar van 2020 plaatsvinden, maar werd steeds uitgesteld door de coronapandemie. Nu zijn hun werken eindelijk te zien in Kulturhus De Talter in Oldebroek.

Aart Veldman had al voor zijn plotselinge dood een datum geregeld met Kunstgroep De Talter voor een expositie en verheugde zich op de samenwerking met zijn dochter. De Stentor berichtte er in maart 2020 over. Corona gooide roet in het eten en voor Henriëtte Veldman was het lang wachten op een nieuwe datum.

De expositie in Kulturhus De Talter toont 12 foto’s en 7 doeken van Henriëtte Veldman en 18 portretten van Aart Veldman. Ook het laatste schilderij dat Henriëtte Veldman maakte na de dood van haar vader is te zien. ,,Een groot werk. Met hartjes en ergens een handafdruk van mij. Speciaal voor hem. Ik wilde er iets in kwijt van wat ik voor hem voel’’, vertelde ze tijdens het interview voorafgaand aan de expositie die in maart 2020 zou worden gehouden. ,,Na dit laatste doek heb ik niets meer gedaan met mixed-media”, geeft Veldman aan. ,,Ik heb me helemaal op de fotografie gestort. Dat hielp om het verdriet om mijn vader te verwerken en ik merkte dat ik er steeds beter in begon te worden doordat ik er zoveel mee bezig was.’’

Grote rol

De foto’s van Aart Veldman hangen in Kulturhus De Talter beneden in de centrale hal. De lijsten van haar vader waren beschadigd. Dat vond Veldman niet acceptabel voor de expositie en daarom heeft ze de foto’s opnieuw ingelijst. Het werk van Henriëtte Veldman hangt boven. ,,Mijn vader speelt nog steeds een grote rol in mijn leven. Ik zou hem zo graag vertellen over wat ik nu allemaal doe en maak. Ik denk heel veel aan hem en gebruik zijn oude lenzen op mijn camera om weer nieuwe beelden mee te scheppen. En ik zou hem heel graag willen vertellen over mijn eerste solo-expositie in Beuningen, waar ik woon, vanaf 5 december dit jaar. Ik denk dat hij wel heel erg trots zou zijn als hij alles kon zien.’’

De expositie van Aart en Henriëtte Veldman in Kulturhus De Talter, Stouwdamsweg 4 in Olderbroek, is tot 4 juli te bekijken. In deze periode exposeert ook Els van der Scheer hier met glaskunst en houtobjecten.