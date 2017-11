Wezep bestookt minister met vragen over Lelystad Airport

Het verbaast Wezepenaar Jacco Evink geen seconde dat maar liefst 1.013 van de in totaal 6.407 reacties op de laagvliegroutes van Lelystad Airport uit zijn dorp komen. Het was al bekend dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bij een internetconsultatie over het vakantievliegveld werd overstelpt met duizenden reacties en tienduizenden vragen.

Politiek

Nu is ook duidelijk door wie: vooral Gelderlanders bestookten het ministerie, de inwoners van Wezep voorop. ,,Ik had dit wel verwacht”, zegt Evink, lid van actiegroep HoogoverWezep. ,,Ons dorp wordt keihard getroffen. De politiek heeft beloofd dat vliegroutes van Lelystad Airport woonkernen zouden vermijden. Dat is overal gelukt, behalve bij ons. De drukste vertrekroute gaat pal over Wezep. En nog laag ook.”

En daar komt bij dat vliegtuigen net voorbij Wezep ‘doorklimmen’ naar grotere hoogte. Dat gebeurt op vol motorvermogen en zorgt voor extra lawaai. ,,We maken ons grote zorgen. Wezep ligt al ingeklemd tussen een spoorlijn en de snelwegen A28 en A50. En pal naast het dorp ligt het Artillerie Schietkamp van Defensie. Het is absoluut een doemscenario als we óók nog een lage vliegroute over het dorp krijgen. Dat mag niet gebeuren.”

Naastgelegen

Quote Via internet, sociale media en kranten hebben we Wezepenaren bewust gemaakt van de ellende die ze letterlijk boven het hoofd hangt Verschillende bezorgde inwoners van Wezep – en ook het naastgelegen Hattemerbroek – sloegen op advies van burgemeester Adriaan Hoogendoorn de handen ineen. Actiegroep HoogoverWezep werd opgericht die de bevolking mobiliseerde om in verzet te komen. Evink: ,,Via internet, sociale media en kranten hebben we Wezepenaren bewust gemaakt van de ellende die ze letterlijk boven het hoofd hangt. Ook hebben we 8.000 pamfletten huis-aan-huis verspreid. Wezep is wakker nu, dit onderwerp leeft enorm. Dat zie je terug in het grote aantal mensen dat heeft gereageerd op de internetconsultatie van het ministerie. Wezepenaren willen die vliegroute niet.”

Tijdens de internetconsultatie – die van 5 oktober tot 3 november liep – konden Nederlanders ‘verbetervoorstellen’ indienen voor de fel bekritiseerde Lelystad-vliegroutes. Het ministerie belooft dat de verbetersuggesties serieus worden beoordeeld en dat Luchtverkeersleiding Nederland met een voorstel bij minister Cora van Nieuwenhuizen komt welke verbeteringen haalbaar zijn.