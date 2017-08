Wezep opgeschrikt door vuurwerk tijdens zomeravond

Na onderzoek blijkt dat er door de provincie Gelderland een vergunning is verleend voor het afsteken van vuurwerk maandagavond in Wezep. ,,Het gaat om een melding, dus er is niet meer dan 200 kilo afgestoken. In dat geval hebben gespecialiseerde ondernemers genoeg aan toestemming van de provincie. Wij sturen wel een afschrift naar bijvoorbeeld de gemeente, maar zij verlenen geen vergunning”, laat de heer Van Hesteren van de Omgevingsdienst regio Arnhem weten.

Opnames

,,Ik weet dat er video-opnames zijn gemaakt voor nieuwe categorieën vuurwerk. Een professional is hiervoor ingehuurd. Daarom duurde het zo lang. En zoiets moet natuurlijk in het donker en in de zomer is het lang licht”, vertelt Van Hesteren. Bij hem zijn geen meldingen bekend van overlast. ,,Wij zijn niet gebeld door mensen die hebben geklaagd. Ik kan me wel voorstellen dat het afsteken van vuurwerk enige overlast geeft, maar dit proberen we zoveel mogelijk te beperken.”

Ontbrandingstoestemming

Gespecialiseerde bedrijven die buiten de jaarwisseling om vuurwerk willen afsteken, moeten hiervoor toestemming vragen. Bij consumentenvuurwerk tot 200 kilo of theatervuurwerk tot 20 kilo, zoals maandagavond het geval was, volstaat een melding. Boven deze hoeveelheden is een zogeheten ontbrandingstoestemming nodig. En ook dat gaat nog gebeuren in Wezep.

Want de Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben voor ‘het tot ontbranding brengen van vuurwerk en het bouwen, installeren en verwijderen daarvan’ een vergunning verleend voor 26 augustus 2017. De locatie is ook dit keer het sportveld, aan de Rondweg in Wezep. Hiervoor is wel toestemming nodig van de gemeente Oldebroek. Burgemeester Hoogendoorn heeft al verklaard geen bezwaar te hebben tegen het ontbranden van vuurwerk, valt in de vergunning te lezen.