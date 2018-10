Wezepenaar Hendrik van Ommen viert honderdste verjaardag

Van Ommen is 64 jaar getrouwd geweest met Driesje Doorneweerd, die op 83-jarige leeftijd is overleden. De Wezepenaar heeft acht kinderen, zestien kleinkinderen en twintig achterkleinkinderen.

Pruimtabak

Nog altijd doet de eeuweling alles te voet. Aan de auto heeft hij nooit kunnen wennen. Waar Van Ommen eveneens om bekendstaat, is zijn liefde voor pruimtabak. Sinds het overlijden van zijn vrouw is hij 's ochtends vaak te vinden in de Koffiecorner van de Turfhorst. Op die plek nam hij dan ook de felicitaties van de burgemeester in ontvangst.