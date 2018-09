Wezeper Jerry Klaaysen is misschien wel de grootste fan van wereldkampioen Jeffrey Herlings

De 62-jarige Jerry Klaaysen is misschien wel de grootste fan van Jeffrey Herlings. Hij heeft zelfs zijn huis vernoemd naar de motorcrosser die zondag in Assen wereldkampioen werd. Zandbullet staat er op zijn gevel, een verwijzing naar de bult waarop het huis gebouwd is en de bijnaam van Herlings, die The Bullet wordt genoemd. Klaaysen reist Herlings door heel Europa achterna en volgde hem zelfs in Qatar op de voet.