'Wie niet stemt, mag ook niet klagen'

De oudste leerlingen op het Agnieten College zijn 14, 15 jaar oud. Ze volgen er de mavo, ofwel vmbo-theoretische leerweg, een basiskader-opleiding of zitten er tot en met de derde klas op de havo of het atheneum, waarna ze kunnen doorstromen naar andere bovenbouwscholen in de regio. Zelf stemmen mogen ze derhalve nog niet, woensdag bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Ondanks de jonge leeftijden, hadden de leerlingen zich goed voorbereid op de komst van de minister. Samen met de leerkrachten Ruud Oosterhof en Richard Bossenbroek trakteerden ze politica Bijleveld op een zelf vormgegeven versie van het televisieprogramma College Tour. Met de twee leerkrachten als de 'vervangers' van interviewer Twan Huys.

Banen

Gewillig ging Bijleveld in op vragen van de leerlingen en vertelde ze welbespraakt over haar baan als minister en haar vorige banen als gemeenteraadslid, burgemeester, staatssecretaris en Commissaris van de Koning(in). Uiteraard had ze voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen wat extra woorden over. ,,Stemmen is belangrijk. Niet overal in de wereld is iedereen vrij om te stemmen, om z'n mening te laten horen. Dat moeten we niet vergeten. Vrijheid en democratie zijn niet zo vanzelfsprekend. Ik vraag jullie, van wie de ouders zeggen niet te gaan stemmen, daar toch nog eens goed met je ouders over te praten'', doceerde Bijleveld aan de toehoorders. ,,Bovendien, als ze niet gaan stemmen, mogen ze ook niet klagen over dingen waar ze het niet mee eens zijn. Stemmen is dé manier om je invloed te gebruiken en je mening te ventileren.''

Tip

Minister Bijleveld deed de plaatsen Elburg en Oldebroek aan om in gesprek te gaan met personeel van haar 'bedrijfstak' defensie, waarvan er veel op de Noord-Veluwe werken. ,,Mijn vader, ooit beroepsmilitair, gaf mij, toen ik minister werd, als tip mee om niet alleen met de generaals en de admiraals te praten, maar vooral ook met de mannen en vrouwen die aan de basis van de werkzaamheden staan. Mede daarom trek ik als het even kan het land in, om te horen wat zij vinden, waar zij mee bezig zijn. Wat er onder hen leeft.'' Na de College Tour lunchte de minister nog met een tiental werknemers van Defensie in partycentrum Coelenhage.

PVV