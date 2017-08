Wie vergiftigde de 90-jarige boom in 't Loo?

De oude boom is in bezit van de gemeente Oldebroek. Zij heeft aangifte gedaan van vernieling, vertelt woordvoerster Manon Kummer. ,,Als je gemeentelijk eigendom vernielt, stellen wij alles in het werk om de dader te achterhalen. Door deze minne actie gaan de andere drie beuken in de rij waarschijnlijk ook dood. Er zijn nog maar weinig van deze monumentale beuken in onze gemeente dus wij vinden dit heel erg."