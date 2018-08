Wielrenners geflitst met lasergun in Noordeinde

VIDEOWat te doen tegen hardrijdende wielrenners in een dorpskern? In Noordeinde hebben ze een ludieke actie bedacht om de racers eens met de neus op de feiten te drukken.

Waar de meeste snelheidscontroles van de politie met een lasergun onopvallend zijn, daar kan iedereen het in Noordeinde woensdagavond al van ver zien aankomen. Niet om het minst vanwege de grote belangstelling die er is voor deze ludieke actie, georganiseerd door de ‘Noorders’ zelf. Maar er is ook een serieuze boodschap: ,,De snelheid van de wielrenners houdt ons al jaren bezig”, zegt Jan van Ommen van de Belangengemeenschap Noordeinde.

Groot is het dorp Noordeinde, gemeente Oldebroek, niet. Maar voor veel fietsers is het een bekende plek, vanwege het fietspad langs het Drontermeer richting Elburg. ,,Op de app Strava kun je de snelheden zien. Ze rijden hier soms wel vijftig kilometer per uur, terwijl je dertig mag. Het is gevaarlijk voor de kinderen die hier spelen en vaak is er sprake van asociaal gedrag. Dan beginnen ze te schreeuwen tegen ons”, zegt Van Ommen.

Hesjes

Het halve dorp staat deze woensdagavond in de houding om die hardrijdende wielrenners eens even een lesje te leren. De kinderen hebben allemaal een oranje hesje aan en wijkagent Jan Willem Jansen staat klaar met zijn lasergun. De bedoeling is om de snelheid van de fietsers te meten, ze vervolgens even te vragen om te stoppen en ze zo aan te spreken op het harde rijden. Veel racers komen echter niet langs.

Verhaal gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Wielrenners werden woensdagavond geflitst in Noordeinde. © Vakfoto Van Der Beek

Maar dan is daar toch een groepje wielrenners uit Wezep. Snel gaan ze niet, maar ze worden toch tot stoppen gemaand. Wethouder Bob Bergkamp stapt op de groep af en legt de bedoeling van de actie uit. ,,Het zou fijn zijn als jullie in ieder geval in de kern maximaal dertig kilometer per uur gaan. Dan kun je hier op adem komen en op de dijk weer vol gas.”

De groep wielrenners zegt, natuurlijk, nooit te hard te rijden in de kern van Noordeinde: ,,Ik vind het wel een goede actie, dit is wel een herkenbaar probleem. Je probeert in ieder geval rekening te houden met de kinderen langs de weg”, zegt fietser Hendri de Groot.

Aandacht

Echt veel is er aan het probleem van de hardrijdende fietsers niet te doen. ,,Fietsers hebben geen maximumsnelheid. We kunnen ze alleen bekeuren als ze gevaar veroorzaken”, aldus wijkagent Jansen. Wethouder Bergkamp: ,,Gelukkig is hier nog niks gebeurd. Het mooie is dat de actie van het dorp zelf komt. Ze vragen in ieder geval aandacht, ook van de fietsers.”

Toch heeft de actie iets opgeleverd: de leerlingen van de plaatselijke school hebben zelf een verkeersbord ontworpen. Het bord, dat de fietsers moet waarschuwen, is woensdagavond overhandigd en wordt aan beide kanten van het dorp geplaatst.